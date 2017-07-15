Изменение цен на бензин ускорит модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана - SOCAR

2017-07-15 21:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- Изменение цен на бензин марки АИ-92 окажет поддержку азербайджанской госкомпании SOCAR в ускорении модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, в результате чего к 2040 году будет полностью удовлетворяться внутренний спрос на нефтепродукты в Азербайджане, сказал вице-президент SOCAR по нефтепереработке Давуд Мамедов в субботу в эфире телеканала Aztv.

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