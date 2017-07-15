Tur minibüsü devrildi: 10 yaralı
2017-07-15 21:34 | www.trend.az | 1
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde tur minibüsü şarampole devrildi, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya- Manavgat karayolunun Manavgat'a bağlı Hocalar Mahallesi Kavşağı'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Antalya Havalimanı'na yolcu götüren Ahmet Çetin, yönetimindeki 07 LRU 61 plakalı tur minibüsünün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelerde tedaviye alınırken, minibüs sürücüsü Ahmet Çetin Jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Milliyet