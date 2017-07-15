Пенсионерка из Британии забыла у себя в глазу 27 лин

2017-07-15 21:45 | www.oxu.az | 3

Офтальмолог обнаружила в глазу у британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять. Об этом сообщает издание Ассоциации оптометристов Великобритании Optometry Today.

Женщина пришла к врачу, чтобы удалить катаракту. Во время осмотра офтальмолог обратил внимание на синеватую пелену на глазном яблоке. Выяснилось, что у женщины в глазу осталось 27 линз, причем она даже не догадывалась о них. Во время первого осмотра врач снял 17 линз, во время второго — остальные десять.

Сама 67-летняя пациентка позднее рассказала, что списывала зуд в глазу на возраст. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.

Офтальмологи, которые должны были удалять женщине катаракту, признались, что никто из них за годы практики не сталкивался с чем-либо подобным. Операцию пришлось отложить.

Через две yедели после извлечения линз из глаза пациентка сообщила, что чувствует себя намного лучше.

A.C.

