Источник: в Москве эвакуируют торговый центр из-за угрозы взрыва

2017-07-15 22:00 | www.oxu.az | 3

В Москве эвакуируют торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. По некоторым данным, после поступления анонимного сообщения из здания ТЦ эвакуированы около шести тысяч человек.

«Причина эвакуации из ТЦ «Авиапарк» — угроза взрыва», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, после поступления анонимного сообщения из здания ТЦ эвакуированы около шести тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Москве из-за пожара на территории площади Киевского вокзала из торгового центра «Европейский» эвакуированы 3,5 тыс. человек.

В конце июня портал «Юга.ру» сообщал, что сотрудники правоохранительных органов провели проверку в краснодарском торгово-развлекательном центре из-за сообщений о подозрительном предмете.

A.C.

