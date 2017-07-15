СМИ выяснили личность напавшего на туристов в Египте
2017-07-15 22:10 | www.oxu.az | 5
Напавшим на туристов в египетском городе Хургада является Абдул Рахман Шамс Шаабан. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники в египетских силовых структурах.
Издание отмечает, что нападавшему 28 лет, ранее он окончил факультет коммерции в университете аль-Азхар в Каире.
Ранее президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в беседе с RT прокомментировал нападение на туристов в Хургаде.
14 июля в Хургаде неизвестный с ножом напал на туристов, в результате инцидента погибли два человека, ещё четыре пострадали.