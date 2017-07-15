Завораживающие и трогательные снимки с беспилотников – ФОТО

2017-07-15 22:20 | www.oxu.az | 4

Названы победители четвертого международного конкурса фотографии с беспилотников Drone Photography Contest.

Портал Dronestagram совместно с National Geographic отобрал 12 лучших снимков в четырех категориях: «Природа», «Люди», «Город» и «Творчество». Последняя номинация впервые представлена в этом году, ее цель — продемонстрировать, на что способна творческая фантазия. Среди лучших работ — фотографии цветущих полей Прованса с неожиданного ракурса, видов Москвы в отражении небоскреба, а также изящных рисунков на песке.

Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру представляет самые интересные кадры любителей аэросъемки.

Первое место в номинации «Природа»: «Прованс, летний урожай»

Фото: jcourtial / Dronestagram

«Я приехал в Валансоль в надежде получить необычный кадр. Шел сбор урожая, поэтому я старался заснять комбайн. Пришлось терпеливо ждать несколько часов, пока не начнется работа, чтобы получить красивую композицию».

Второе место в номинации «Природа»: «Бесконечная дорога в Трансильванию»

Фото: Calin Stan / Dronestagram

«Это дорога, которая ведет к Сигишоаре (Румыния) — месту рождения графа Дракулы. По легенде именно с этого ракурса он наблюдает за страной во время своих ночных полетов!»

Третье место в номинации «Природа»: «Образование льдов»

Фото: Florian / Dronestagram

«Формирование морского льда в Гренландии в феврале 2017 года. Уже сейчас видно, как изменение климата повлияло на этот процесс».

Первое место в номинации «Люди»: «Конец строки»

Фото: Martin Sanchez / Dronestagram

«Когда вы пытаетесь найти новую перспективу, то забываете где верх, а где низ». Манасквен, Нью-Джерси, США.

Второе место в номинации «Люди»: «Водные лилии»

Фото: helios1412 / Dronestagram

«Женщина собирает водяные лилии в пруду в дельте Меконга во Вьетнаме».

Третье место в номинации «Люди»: «Ла Виханера»

Фото: feelingmovie / Dronestagram

«Маскарад Ла Виханера, который ежегодно проходит в городе Силио, Кантабрия (Испания), в первое воскресенье после Нового года».

Первое место в номинации «Город»: «Бетонные джунгли»

Фото: Bachirm / Dronestagram

За последние десятилетия Дубай превратился в настоящие бетонные джунгли, что и хотел показать автор фото.

Второе место в номинации «Город»: «Рассвет на башне "Меркурий"»

Фото: Alexeygo / Dronestagram

«Мне нравится, как выглядит работа промышленных альпинистов с такого ракурса. Кажется, что они моют сам город, а не окно небоскреба». Москва, Россия.

Третье место в номинации «Город»: «Мир»

Фото: luckydron / Dronestagram

Студент Луис Сагвар-Доминго постоянно находится в поиске экзотических мест и необычных ракурсов. Мадрид, Испания.

Номинация «Творчество»: «Две коровы»

Фото: Luke Bell / Dronestagram

«Коровы пришли на водопой утром и солнце отбрасывает тени прямо на воду». Паарл, Южно-Африканская Республика.

Номинация «Творчество»: «Моряк Уго»

Фото: rga / Dronestagram

«Когда я вижу, как мои дети играют на пляже, мне хочется рисовать на песке, словно это огромный холст». Этабль-сюр-Мер, Бретань, Франция.

Финалист: «Великая Сигирия»

Фото: jcourtial / Dronestagram

Гора Сигирия, Шри-Ланка.

С.С.

