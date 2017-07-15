Белый дом осудил нападение в Иерусалиме

2017-07-15 22:30 | www.oxu.az | 8

Соединённые Штаты решительно осуждают нападение в Иерусалиме, в результате которого погибли двое израильских полицейских, сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Накануне священный город Иерусалим — что означает «город мира» - стал местом теракта. Сердца граждан США разбиты известием о том, что террористы убили двух израильских полицейских», — приводит ABC заявление.

Отмечается, что к терроризму не может быть терпимости и Соединённые Штаты «решительно осуждают террористическую атаку».

Ранее сообщалось, что двое сотрудников полиции Израиля умерли от ранений, полученных в результате стрельбы при нападении в Иерусалиме.

A.C.

