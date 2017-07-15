Белый дом прислал поздравление получившему гражданство США за подписью президента Обамы

2017-07-15 22:41 | www.oxu.az | 6

Недавно получившему американское гражданство британцу прислали поздравление из Белого дома, которое было подписано бывшим президентом США Бараком Обамой.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на жену мужчины, который стал гражданином США.

Как сообщила Айша Султан, приветственное письмо за подписью Обамы находилось среди других документов, полученных её мужем.

«Мой муж родом из Великобритании, будет приносить присягу для получении гражданства сегодня. В папке с документами для получивших американское гражданство приветственное письмо от президента США подписано Обамой», — сообщила Султан на своей странице в Twitter.

A.C.