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Геращенко показал СМС от Вороненкова, отправленное за две минуты до убийства

2017-07-15 22:53 | www.oxu.az | 4

Народный депутат Антон Геращенко показал СМС-сообщение, которое было отправлено бывшим депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым в 11:21 — как уверяет парламентарий, за две минуты до смерти. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Денис Вороненков погиб в 11:23. А последнее своё СМС он написал мне о том, что он мне сбросил интервью, и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. Говорил, что главный редактор был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается». Я ответил: «Гудc», — прокомментировал нардеп.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ был убит 23 марта в центре Киева. Стрелявший в Вороненкова получил ранение и позже скончался в больнице.

Отметим, что в день убийства Вороненкова Геращенко заявил, что за два дня до произошедшего получал письмо от бывшего депутата Госдумы РФ. Он рассказывал, чем бы хотел заниматься.

A.C.

 

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