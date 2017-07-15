Изменение цен на бензин ускорит модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана - SOCAR (версия 2)

2017-07-15 22:53 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Изменение цен на бензин марки АИ-92 окажет поддержку азербайджанской госкомпании SOCAR в ускорении модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, в результате чего к 2040 году будет полностью удовлетворяться внутренний спрос на нефтепродукты в Азербайджане, сказал вице-президент SOCAR по нефтепереработке Давуд Мамедов в субботу в эфире телеканала AZTV.

По его словам, цена на нефтепродукты, в частности на бензин и дизельное топливо, в последний раз повышалась в декабре 2013 года.

"Если мы сравним ту цену в долларовом выражении с сегодняшней ценой, то увидим, что цена до 14 июля была очень низкой. SOCAR в настоящее время реализует крупные проекты, в частности в нефтеперерабатывающей промышленности ведутся работы по модернизации и реконструкции. Для этого, конечно же, требуются средства. Мы являемся на сто процентов государственной компанией и поэтому эти средства ждем от государства. Учитывая, что наша смета доходов и расходов каждый год утверждается правительством, в ней предусмотрены определенные инвестиционные проекты, в том числе в добывающей, разведочной, буровой и перерабатывающей отраслях. Из-за того, что на всех них требуются средства, мы обратились с предложением о повышении цен на бензин, так как внутренние возможности компании ограничены и, учитывая, что в настоящее время примерно 72 процента производимых нами нефтепродуктов продается на внутреннем рынке, а получаемые от этой продажи доходы в манатном и долларовом выражении резко снизились, мы по проекту реконструкции нефтеперерабатывающей промышленности имеем определенные сложности", - сказал Мамедов.

По его словам, в целом, повышение цен на бензин позволит ускорить работу по модернизации отрасли, повысить качество бензина, увеличить инвествозможности компании через повышение прибыли, систематизировать работу и в короткое время реализовать этот проект.

Он также добавил, что в тех странах, у которых есть нефтеперерабатывающая промышленность, цена на бензин по сравнению с другими всегда бывает ниже.

"Например, Беларусь, Россия, Азербайджан, Казахстан. Если бы мы сегодня импортировали бензин АИ-92, по нашим подсчетам, его стоимость составляла бы 1,05-1,08 маната. Это при том условии, что правительство освободило бы его импорт от различных таможенных сборов – акцизов, таможенных пошлин и т.д. Азербайджан импортирует бензин марки Premium, а его свободная цена, как известно, на рынке достаточно высока. Развитие нефтепереработки послужит тому, что стоимость основной массы бензина АИ-92, которой пользуется население, будет максимально дешевой", - сказал вице-президент госкомпании.

Напомним, что в пятницу решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана розничная цена на бензин марки AИ-92 повышена на 0,20 маната. Согласно решению совета, с 15 июля бензин марки АИ-92 стоит 0,90 маната.

(Автор: Максим Цурков)

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