Столтенберг обратился с призывом к Германии и Турции

2017-07-15 22:44 | www.apa.az | 3

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен решением турецких властей запретить немецким депутатам посещение военной базы НАТО в Конья, где расположен немецкий контингент. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Ранее стало известно, что Турция запретила немецким парламентариям намеченный на 17 июля визит на военную базу НАТО в Конья.

"Мы надеемся, что Германия и Турция смогут согласовать дату визита, подходящую обеим сторонам", — заявил представитель альянса по итогам встречи Столтенберга с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Опасения НАТО связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конья, который может повлиять на уровень поддержки международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* со стороны военного альянса.

Вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции начался в минувшее воскресенье. На базе находились почти 260 военнослужащих бундесвера, которые обслуживали полеты самолетов-разведчиков "Торнадо" и заправщиков в рамках миссии международной коалиции по борьбе с ИГ во главе с США.