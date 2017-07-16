Во Франции в День взятия Бастилии сожгли почти 900 автомобилей

2017-07-16 00:28 | www.apa.az | 6

Во Франции в ходе празднования Дня взятия Бастилии протестующие подожгли 897 машин. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает TV5Monde.

Также сообщается, что за два дня полиция задержала 368 человек.

Ранее сообщалось, что в Париже в День взятия Бастилии несколько сотен человек вышли на акцию протеста.

Отмечается, что участники акции выступают против визита в страну президента США Дональда Трампа, а также против социальных реформ президента Эммануэля Макрона.