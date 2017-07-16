Сторонники и противники Трампа проводят акции протеста у его гольф-клуба

2017-07-16 01:12 | www.trend.az | 7

Сторонники и противники президента США Дональда Трампа проводят в субботу свои акции у принадлежащего ему гольф-клуба в штате Нью-Джерси, где проходит Открытый чемпионат США среди женщин, передает РИА Новости.



Как передает агентство Associated Press, в общей сложности в акциях участвуют несколько десятков человек.

Сторонники приветствовали президента, приехавшего посмотреть соревнования, аплодисментами и лозунгами "Трамп, мы тебя любим". Противники встретили главу государства транспарантами "Америка проиграла, Путин выиграл".

Гольф-клуб в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси) принадлежит компании Trump Organization.