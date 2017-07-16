Джейхун Наджафов: "Изменение тарифа никак не воздействует общественный транспорт, пассажироперевозки"

2017-07-16 01:54 | www.apa.az | 4

“Изменение тарифа на автомобильный бензин марки «АИ-92» никак не воздействует на сферы грузоперевозок, общественного транспорта, в частности, на пассажироперевозок».

Об этом АПА сообщил заместитель секретаря Тарифного Совета Джейхун Наджафов. Он отметил, что с целью повышения качества производимого топлива, улучшения экологической среды, расширения инвестиционных возможностей для удовлетворения внутреннего спроса, модернизации и реконструкции сферы нефтепереработки, а также с учетом изменения в курсе национальной валюты привели к ограничению экспортных возможностей и доходов SOCAR, было проведено тарифное регулирование относительно автомобильного бензина марки «АИ-92:

«В сферах грузоперевозок, общественного транспорта, в частности, регулярных автобусных пассажироперевозок используется дизельное топливо, а в некоторых автобусах – сжиженный и сжатый газ. Дизельное топливо также используется в сфере морских грузо и пассажироперевозок. Что касается воздушного транспорта, в данной сфере также используется не бензин «АИ-92», а реактивное авиационное топливо. Как видно, тарифное изменение не касается дизельного топлива, авиабензина, сжиженного и сжатого газа, отчего не создает дополнительных затрат для грузо и пассажироперевозок».

Как сообщил АПА главный редактор газеты «Сес» Бахруз Гулиев, в связи с подорожанием бензина нет оснований для беспокойства общественности. По его словам, правительство принимает все решения обдуманно, во благо граждан страны: «Думаю, данное решение не было принято, если оно могло бы создать проблемы. С другой стороны, цены на бензин у нас по сравнению с соседними странами, продолжают оставаться низкими, даже после принятия указанного решения. Как указано в заявлении Тарифного совета, нет никаких оснований для беспокойства. Государство пресекает случаи искусственного повышения цен в различных сферах.

В последний раз также были случаи искусственно раздувания недовольства, были группы, занимающиеся искусственными, политические манипуляциями. Они утверждали, что подобные решения вызовут бурю недовольства, мол, народ жестко отреагирует и т.д. Однако, как выяснилось, это исходит от чьих-то личных интересов, либо от каких-то групп. Есть госструктуры, следящие за искусственным повышением цен. Считаю безуспешными, необоснованными попытки выхода в море, если кто-то пытается превратить подорожание бензина в средство политической манипуляции. Потому что народ рядом с со своим правительством».

Б.Гулиев добавил, что общество положительно воспринимает все шаги властей.

«Если в этом есть надобность, следует естественно воспринимать приведение в соответствие с мировыми процессами. Не следует превращать эти шаги в инструмент какой-либо игры и политической манипуляции. В таких моментах государство с большой чуткостью защищает права граждан. Если кто-то допускает искусственный рост цен, выступает в рамках собственных интересов, государству следует предотвращать и оно будет предотвращать подобные попытки. В подобных случаях соответствующие структуры чутко следят за процессами».