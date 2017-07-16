Порошенко проведет встречу с президентом Грузии

2017-07-16 02:16 | www.apa.az | 4

Президент Украины Петр Порошенко 17–19 июля прибудет с визитом в Грузию. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией», — говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано совместное участие президента Украины и президента Грузии в работе инвестиционного «круглого стола» в Батуми.