Анкара не отступит перед давлением, и продолжит свой путь - премьер Турции

2017-07-16 02:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мы переживаем великое горе, но наша воля является непоколебимой, мы не позволим врагам Турции праздновать победу, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в своем обращении к участникам «Шествия национального единства» в Стамбуле.

«Мы будем чтить память сынов и дочерей Турции, отдавших жизнь за демократию, флаг, веру и честь турецкого народа. Народ никогда не забудет событий 15 июля», - заявил турецкий премьер.

По его словам, земли Турции священны для 80 миллионов жителей страны. «Это наша родина. Каждая часть этой земли обагрена кровью героев. Родина – наша честь, гордость и достоинство», - сказал Йылдырым.

Премьер пообещал, что участники попытки переворота 15 июля не смогут избежать наказания.

«Анкара не отступит перед давлением, и продолжит свой путь. Никому не под силу помешать развитию Турции», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.