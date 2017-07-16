В Турции проходят массовые шествия в годовщину попытки военного переворота 15 июля

2017-07-16 02:34 | www.apa.az | 7

В Анкаре в первую годовщину попытки военного переворота 15 июля проходят массовые шествия. Как сообщает командированный в Турцию сотрудник АПА, в 00.13 по местному времени от площади Кызылай по направлению к зданию парламента началось «Шествие национального единства».

Отметим, что к 02.00 намечена акция с участием президента Турции Р.Т.Эрдогана. Запланированы выступления лидера Партии националистического движения Довлата Бачели, премьер-министра Бинали Йылдырыма, спикера парламента Исмаила Кахрамана и президента Эрдогана.

Затем представители молодежи из 81 провинций Турции вручат привезенные с собой флаги страны президенту и спикеру. После этого в мечети «Миллет» будет совершен намаз. Далее, в президентском дворце состоится открытие памятного комплекса шехидам 15 Июля, на мероприятии выступит президент.

Мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, завершатся к 00.00 16 июля.