В Сенегале в результате давки на стадионе погибли восемь человек
2017-07-16 02:53 | www.trend.az | 4
По меньшей мере восемь человек погибли, еще 49 получили серьезные травмы в результате давки и обрушения стены на стадионе в сенегальской столице Дакаре, передает РИА Новости со ссылкой на агентство APS.
По данным агентства, на стадионе проходил финальный матч местной лиги чемпионов. После игры на выходе возникла давка, в результате которой обрушилась часть стены. Местные власти опасаются, что под обломками могут находиться люди.
На месте происшествия работают спасатели и медики.