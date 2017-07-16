В Лондоне задержали подростка по подозрению в кислотных атаках

2017-07-16 04:08 | www.trend.az | 4

Скотланд-Ярд в субботу вечером задержал еще одного подростка по подозрению в причастности к серии нападений с использованием кислоты в Лондоне, передает РИА Новости.

В заявлении полиции сообщается, что задержанному 16 лет. Он предстанет перед судом в понедельник, 17 июля.

В Скотланд-Ярде добавили, что задержанный в пятницу 15-летний подросток был освобожден под залог.

Пять атак с использованием кислоты были совершены в четверг вечером на востоке британской столицы. Первым пострадавшим стал водитель мопеда - ему прыснули кислотой в лицо двое неизвестных, которые также передвигались на мопеде. После этого один из нападавших угнал мопед. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данным полиции, в результате последовавших атак пострадали еще четыре человека. Один из них получил сильные ожоги.