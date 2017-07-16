В Чили из-за снегопада около 250 тысяч человек остались без света

2017-07-16 05:19 | www.trend.az | 6

Около 250 тысяч человек остались без электричества в результате снегопада, обрушившегося на столицу Чили Сантьяго, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Би-би-си.



По данным телеканала, один человек погиб при расчистке льда. Еще два человека пострадали в результате повреждения линии электропередачи.

Помимо перебоев в подаче электроэнергии стихия также спровоцировала нарушение движения общественного транспорта в столице. Несколько спортивных мероприятий были отложены.