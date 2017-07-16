Пожар в России унес жизни семи человек

2017-07-16 06:17 | www.apa.az | 4

Число жертв при пожаре в Братске в Иркутской области выросло до семи, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Ранее сообщалось об останках шести человек, найденных на месте пожара в садоводстве "Железнодорожник".

"Спустя полчаса, в ходе разбора и проливки строительных конструкций, пожарные обнаружили биологические останки семи человек", — сообщается на сайте ведомства.

В МЧС также заявили, что причиной пожара могло послужить внесение постороннего источника огня или короткое замыкание электропроводки.

Отмечается, что пожар произошел в садоводстве "Железнодорожник" в 3 часа ночи в воскресенье. Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже был полностью охвачен огнем.