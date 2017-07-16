В Анкаре состоялось открытие памятника жертв попытки военного переворота

2017-07-16 06:12 | www.trend.az | 5

АНКАРА /Trend/ - В Анкаре состоялось открытие памятника жертв попытки военного переворота, где приняли участие президент страны Реджеп Таййип Эрдоган, спикер парламента Исмаиль Кахраман, Глава Генштаба, а также парламентарии страны.

Также сегодня во всех крупных городах Турции проводились акции в честь памяти погибшим во время попытки военного переворота.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)