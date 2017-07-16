Beştepe'de 15 Temmuz Şehitler Abidesi açıldı

2017-07-16 07:31 | www.trend.az | 1

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, "Ne yaparsan yap Avrupa Birliğinin tavrı ortada... 54 yıl geçti, 54 yıl, hala bizimle bunlar dalga geçiyor. Verdikleri sözleri tutmazlar, 'vize uygulaması' dersin tutmazlar, mültecilerle ilgili 'şu kadar para vereceğiz' derler vermezler. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, başka bu işin çaresi yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye düşmanlarıyla, Pensilvanya ile aynı dili kullanarak kendilerine saf seçenleri asla affetmeyeceğiz. Milletimiz, FETÖ'nün başındaki şarlatanın ihanet ordusuna asker yazılanlardan bunun hesabını mutlaka soracaktır. Emin olunuz ki ülkemize, milletimize, özgürlüğümüze, geleceğimize silah doğrultan hainlerin hiçbiri bir daha gün yüzü göremeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin bedenlerini toprağa vermiş olsak da kendileri yüreğimizde hep yaşayacak. FETÖ'cü hainler ise hapishanelerin kalın duvarları arkasında çürüyüp giderken, her gün tekrar tekrar ölecekler. Her gün bir yenisini uydurdukları tarihler, peşine takıldıkları hezeyanlar hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. FETÖ'cülere destek verenler de içeride, dışarıda er veya geç tarihin kara defterine isimlerini yazdırarak çekilip gidecekler." ifadelerini kullandı.

"Müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

"Biz milletimizle birlikte 2023 hedeflerimize ulaşarak, zafer anıtımızı dikmekte kararlıyız." şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne FETÖ'cü hainler ne PKK'lı katil sürüsü ne DEAŞ'ın katil sürüsü ne de sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya çalışan sözde müttefiklerimiz bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır. Belki daha çok çalışacağız, daha çok bedel ödeyeceğiz ama Allah'ın izniyle büyük, güçlü, müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA