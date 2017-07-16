Число жертв пожара в жилом доме в Китае достигло 22 человек

2017-07-16 08:07 | www.trend.az | 5

08:07 (GMT+4) Число жертв пожара в жилом доме в провинции Цзянсу на востоке Китая возросло до 22 человек, еще три человека получили легкие ранения, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

К настоящему моменту огонь потушен, причина инцидента выясняется.

07:39 (GMT+4) Четырнадцать человек стали жертвами пожара в жилом доме в провинции Цзянсу на востоке Китая, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Jiangsu TV.

Пожар разгорелся в воскресенье около 4.30 утра в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу.

На момент возгорания в доме находились более 20 человек.

К настоящему моменту огонь потушен, причина инцидента выясняется.