Шесть арабских стран попросили ФИФА перенести ЧМ-2022 по футболу из Катара

2017-07-16 08:09 | www.apa.az | 5

Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой перенести из Катара чемпионат мира 2022 года. Как передает АПА со ссылкой сообщает Рейтер со ссылкой на сайт The Local.

По сообщению источника, о переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма".

Как заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, ФИФА получила от шести арабских стран предупреждение о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.