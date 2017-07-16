Тарифный совет о ценах на дизельное топливо

2017-07-16 09:13 | www.oxu.az | 5

В настоящее время на повестке Тарифного (ценового) совета Азербайджана не стоит вопрос о пересмотре цен на дизельное топливо.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов в эфире телеканала AzTv.

«В настоящее время на повестке Тарифного совета нет вопросов в связи с изменением каких-либо тарифов, в том числе и тарифов на дизельное топливо», - сказал Меджидов.

Он также отметил, что вопрос о повышении цен на бензин марки АИ-92, решение по которому было принято накануне, многократно выставлялся на обсуждение, но в предыдущие годы данный шаг был признан нецелесообразным.

«При поступлении обращения со стороны структур мы не сразу выставляем данный вопрос на обсуждение. В начале ведется тщательный анализ, и только потом вопрос выставляется на обсуждение, после чего совет принимает решение менять тарифы или нет. В последний раз тарифы на топливо менялись в 2013 году, но это не означает, что в течение прошедших четырех лет к нам не обращались для изменения тарифов. Просто до сегодняшнего дня данный шаг не считался целесообразным», - сказал Меджидов.

С.Б.

