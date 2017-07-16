Азербайджан предложит Саудовской Аравии пакет инвестпроектов

2017-07-16 09:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложит Саудовской Аравии пакет инвестиционных проектов. Предложения будут представлены в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Пятое по счету заседание планируется провести в октябре в Баку, сказал Trend в пятницу диписточник.

Предложения охватывают транспортный, аграрный, строительный и ИКТ-сектор.

Из Саудовской Аравии в Азербайджан прибудет большая делегация, в которой будут представители как госструктур, так и частного сектора.

В настоящее время обе страны работают над развитием торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Отметим, что в сентябре этого года "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) планируют открыть прямой авиарейс из Азербайджана в Саудовскую Аравию. Это увеличит число туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан. Кроме того, увеличится и число граждан Азербайджана, желающих посетить святые места в Саудовской Аравии.

В последнее время уже наблюдается большой поток туристов из Саудовской Аравии в Азербайджан.

По итогам заседания межправкомиссии планируется подписать протокол, в котором будут обозначены такие сферы, как сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, информационно-коммуникационные технологии, строительство, социальное обеспечение, медиа и др.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Саудовской Аравией за январь-июнь 2017 года составил 6,05 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 25,9 процента.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)