Азербайджан в рейтинге лучших для иммиграции стран

2017-07-16 09:30 | www.oxu.az | 6

В американской газете Boston Globe вышла статья под заголовком «США сейчас только на седьмом месте из лучших стран для иммигрантов. Данные исследования», в которой упоминается и Азербайджан, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

В статье американского издания рассказывается о рейтинге US News and World Report о лучших и худших для иммиграции стран. В исследовании было оценено 80 стран по таким критериям, как экономическая стабильность, равенство доходов, рынки труда и высказывания бизнес-лидеров и представителей элиты. Авторы исследования также использовали информацию Всемирного банка и ООН в сфере миграции.

Лучшей для иммиграции страной назвали Швецию. В десятку лучших также попали Канада, Швейцария, Австралия, Германия, Норвегия, США, Нидерланды, Финляндия и Дания. Из постсоветских стран в рейтинг вошли Россия (24-е место), Украина (31-е место), Беларусь (38-е место), Казахстан (46-е место), Латвия (56-е место) и Азербайджан (61-е место). Армения в рейтинг не попала.

С.Б.

