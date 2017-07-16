Арабские страны потребовали лишить Катар ЧМ-2022

2017-07-16 09:44 | www.oxu.az | 4

Шесть арабских стран направили в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой перенести из Катара чемпионат мира 2022 года, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Local.

По сообщению источника, о переносе турнира ФИФА просят Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Главной причиной просьбы для переноса называется «риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма».

Как заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, ФИФА получила от шести арабских стран предупреждение о рисках для болельщиков и футболистов в случае, если турнир пройдет в Катаре.

С.Б.

