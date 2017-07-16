Çin'de bina yangını: 22 ölü

2017-07-16 09:56 | www.trend.az | 0

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir binada çıkan yangında 22 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çangşu kentine bağlı Yüşan kasabasında iki katlı bir binada sabaha karşı yangın çıktı.

3 kişi yaralandı

Yangında 22 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alevlerin tamamen söndürüldüğünü açıklayan yetkililer, yaralıların hastanede tedavi edildiğini belirtti.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA