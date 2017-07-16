Эрдоган: 15 июля была одержана всенародная победа

2017-07-16 10:00 | www.oxu.az | 3

15 июля 2016 года народу Турции противостояла военизированная преступная организация. Граждане боролись с путчистами голыми руками, но с верой в правое дело, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге у здания турецкого парламента, приуроченном к первой годовщине предотвращения попытки переворота, предпринятой сторонниками террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

Как передает Oxu.Az, президент напомнил, что сто лет назад турецкий народ явил миру пример героизма, остановив агрессоров в битве при Чанаккале.

«15 июля 2016 года была одержана еще одна всенародная победа. За какие-то 20 часов были разоблачены планы предателей, оттачивавших преступные замыслы на протяжении 40 лет», - отметил глава государства.

По словам Эрдогана, попытка переворота 15 июля показала, что сильным должно быть не только государство, но и народ Турции.

«В противном случае мы не сможем прожить и одного дня - так много врагов, ожидает гибели Турции. Если же я начну перечислять недругов поименно, то это вызовет очень крупный кризис международного масштаба», - констатировал президент.

Глава государства дал высокую оценку реакции молодежи на действия путчистов.

«До событий 15 июля находились те, кто не верил в потенциал молодежи. Однако попытка переворота доказала, что пламя не погасло, и при необходимости искры зажгут новый костер, который испепелит любого, кто покусится на свободу и будущее народа», - сказал Эрдоган.

Президент Турции призвал общественность изобличать преступные действия сторонников Гюлена. «Очень важно, чтобы весь мир знал истинное лицо сторонников Гюлена», - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что первое заседание парламента Турции открылось 23 апреля 1920 года с вознесения молитв. «Прошло 96 лет, и 15 июля 2016 года депутаты и турецкий народ в целом вновь встал на защиту законодательного органа с молитвами на устах», - отметил Эрдоган.

«Террористы Гюлена сделали все возможное для раскола турецкого общества. Для реализации антитурецких планов они обращались ко всем недругам Турции», - напомнил президент, выразив сожаление в связи с тем обстоятельством, что для руководства преступной организацией главарю террористов - Фетуллаху Гюлену выделен участок в 40 гектаров земли в штате Пенсильвания (США).

«Мы сделаем все возможное для достижения целей 2023 года. До тех пор, пока власти не реализуют обещаний ни будет отдыха ни правительству, ни парламенту», - пообещал Эрдоган.

С.Б.

