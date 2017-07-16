В КНДР отказались вести переговоры с США

2017-07-16 10:50 | www.oxu.az | 4

КНДР не cобирается обсуждать свою ядерную и ракетную программы до тех пор, пока США «не прекратят свою вражескую политику». Об этом говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«США должны осознать тот факт, что пока США не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», — указывается в заявлении.

Также агентство подчеркивает, что «бандитские попытки» США мобилизовать целую планету на участие в кампании против КНДР никогда не сработают в мире.

«Разговоры о "глобальных действиях", обвиняя суверенное государство в обладании возможностями самообороны, являются живым проявлением силовой политики в стиле президента США Дональда Трампа, предназначенной для преследования интересов США путем жертвования чужих. Это просто последняя отчаянная попытка тех, кто потерял самообладание, пораженный стратегическим положением КНДР», — отмечается в сообщении.

С.Б.

