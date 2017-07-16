В Москве объявили «желтый» уровень опасности

2017-07-16 11:09 | www.oxu.az | 4

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности в воскресенье, 16 июля.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в столичном регионе в воскресенье ожидается дождь, местами сильный, прогремит гроза, а порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.

«Желтый» уровень означает, что погода представляет потенциальную опасность.

С.Б.

