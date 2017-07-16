Три человека погибли в результате вооруженного столкновения на границе Ирана с Пакистаном

2017-07-16 11:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере три человека были убиты в результате вооруженного столкновения между Корпусом стражей исламской революции (IRGC) и "террористической группой" в юго-восточной пограничной зоне Ирана с Пакистаном.

По информации из веб-сайта IRGC, террористическая группировка, связанная с "иностранными шпионскими службами", открыла огонь по иранским границам в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан с территории Пакистана. В результате были убиты два местных иранских рабочих.

После ответного огня иранской стороны был убит один террорист, двое получили ранения.