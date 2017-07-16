Восемь болельщиков погибли из-за обрушения стены стадиона – ВИДЕО

2017-07-16 11:20 | www.oxu.az | 3

Восемь болельщиков погибли из-за обрушения стены стадиона во время матча Кубка сенегальской лиги.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает soka25east.com.

Инцидент произошел во время встречи между командами «Уакам» и «Стад де Мбур» (1:2).

Из-за возникшей на трибунах драки произошла давка, в результате чего стена обрушилась на болельщиков.

Также многие из присутствовавших на стадионе получили травмы различной степени тяжести.

С.Б.

