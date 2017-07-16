Повышение цен на бензин не затронет сельхозпродукцию

2017-07-16 11:35 | www.oxu.az | 5

Повышение цен на бензин марки АИ-92 в Азербайджане не скажется на себестоимости сельхозпродукции, производимой в стране.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу секретарь Тарифного (ценового) совета Илькин Меджидов в эфире телеканала AzTv.

По его словам, так как для работы агротехники используется дизельное топливо, повышение цен на бензин марки АИ-92 не затронет данную сферу.

«Бензин марки АИ-92 не используется в производстве сельхозпродукции, так как техника работает на дизельном топливе. Поэтому повышение цен на бензин данной марки никак не должен отразиться на производстве сельхозпродукции и ценах на нее», - отметил Меджидов.

По словам секретаря Тарифного совета, изменение цен не затронет также пассажирские и грузовые перевозки.



«В сфере перевозок общественным транспортом, в частности автобусами, как и в пассажиро- и грузоперевозках морским транспортом, больше используется дизельное топливо, а ряд автобусов ездит на сжиженном газе. То же самое касается воздушного транспорта, где используется не бензин марки АИ-92, а реактивное топливо. Как видно, изменение тарифов не скажется на грузо- и пассажироперевозках, так как не относится к дизельному топливу, авиабензину, сжиженному и сжатому газу», - сообщил Меджидов.

По его словам, изменение цен может затронуть тарифы частных служб такси, но и в этой сфере разница в стоимости услуг такси будет незначительной.

«Большинство водителей, работающих в сфере услуг такси, используют дизельное топливо. Но если даже они будут использовать бензин марки АИ-92 и на каждые 100 километров расходовать 10 литров бензина, то затраты вырастут на 0,02 маната за каждый километр, то есть затраты на проезд 10 километров вырастут на 0,2 маната. В данной сфере есть достаточная конкуренция, поэтому, если какая-то компания прибегнет к неуместному повышению цен, это завершится для нее потерей клиентской базы. В 2013 году при повышении цен на дизельное топливо, услуги такси незначительно подорожали, но по прошествии времени многие службы вновь снизили цены, вследствие высокой конкуренции. В результате в настоящее время услуги такси в стране дешевле, чем в 2013 году», - отметил Меджидов.

С.Б.

