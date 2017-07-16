Вместо гудков поздравление Эрдогана

2017-07-16 11:57 | www.oxu.az | 7

Пользователи мобильных телефонов Турции вместо классических гудков услышали поздравление президента страны Тайипа Эрдогана с национальным праздником в первую годовщину несостоявшегося военного переворота, сообщает Oxu.Az со ссылкой на France-Presse.

«Как президент я поздравляю вас с Днем демократии и национального единства и желаю мученикам прощения, а героям — здоровья и благополучия», — говорилось в сообщении, записанном Эрдоганом для мобильных операторов Turkcell и Vodafone.

Как сообщается, поздравление президента можно было услышать около полуночи 15 июля. Классические гудки, обозначающие начало соединения, начинались только после президентского обращения.

Пользователи Turkcell также получили бесплатный гигабайт трафика в качестве подарка в честь национального праздника.

С.Б.

