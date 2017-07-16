Израильские силовики застрелили напавшего на них палестинца

2017-07-16 12:13 | www.oxu.az | 6

Израильские силовики застрелили палестинца, подозреваемого в совершении двух нападений на Западном берегу реки Иордан. Он также открыл огонь при попытке задержания, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Террорист был найден и окружен, он навел свое оружие на них (израильских правоохранителей.) и был застрелен в ответ», — сообщили в пресс-службе полиции.

Инцидент произошел вечером 15 июля неподалеку от палестинского города Рамалла. Уточняется, что среди израильтян никто не пострадал.

С.Б.

