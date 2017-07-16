Живодер получил 16 лет тюрьмы за убийство кошек

2017-07-16 13:27 | www.oxu.az | 5

26-летний житель американского штата Калифорния Роберт Рой Фармер приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство 21 кошки.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 15 июля, пишет газета USA Today.

Убивать животных Фармер начал в сентябре 2015 года. Некоторых кошек он специально выманивал из домов их хозяев.

Живодера удалось задержать 8 октября 2015 года. Полицейские обнаружили его спящим в своем автомобиле, на приборной панели которого лежал труп кошки. При обыске машины стражи порядка нашли куски кошачьей шерсти, испачканные в крови и охотничий нож.

С.Б.

