Осужденному за педофилию футболисту угрожали убийством в тюрьме

2017-07-16 15:04 | www.oxu.az | 5

Бывший полузащитник «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон, осужденный на шесть лет тюрьмы за сексуальную связь с несовершеннолетней, попросил перевести его в другое исправительно учреждение из-за якобы готовящегося на него покушения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun.

Футболист отбывает срок в тюрьме Мурлэнд. Один из заключенных рассказал 29-летнему Джонсону о готовящемся на него покушении. Отмечается, что расправу над ним собирались учинить с помощью самодельного ножа.

«Джонсон связался с родными и признался, что очень напуган. Он требует перевода в другую тюрьму. Адам не знает, когда и откуда ждать нападения и хочет уехать из Мурлэнда как можно скорее», — заявил источник таблоида.

В марте 2016 года Джонсона признали виновным по двум пунктам («сексуальная связь с несовершеннолетней» и «совращение несовершеннолетней»). Футболист рассказал, что соблазнил 15-летнюю фанатку и целовался с ней, однако отверг обвинения в сексуальной связи с подростком. После этого «Сандерленд» расторг контракт с игроком в одностороннем порядке.

В активе Джонсона 12 матчей и два забитых мяча за сборную Англии.

C.Б.

