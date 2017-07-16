США испытали гиперзвуковую авиационную ракету

2017-07-16 15:31 | www.oxu.az | 5

США и Австралия успешно провели испытание гиперзвуковой авиационной ракеты, которая способна развивать скорость до 12 тысяч километров в час.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание Independent.

Министр обороны Австралии Мариз Пейн подтвердила, что пуск был произведен 12 июля на полигоне Вумера на юге страны.

В создании ракеты принимают участие ВВС США и минобороны Австралии, компании Boeing и BAE Systems, а также Квинслендский университет. Стоимость проекта оценивается в 54 миллиона долларов.

С.Б.

