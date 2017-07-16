Ирак опроверг информацию о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

2017-07-16 20:10 | www.apa.az | 5

Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил глава службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри.

«Аль-Багдади все еще прячется в Сирии на территории вне провинции Ракка», сказал Абу Али Басри.

16 июня Минобороны России заявило, что, вероятно, ликвидировало аль-Багдади. Однако в ведомстве подчеркнули, что эта информация еще проверяется по различным каналам.