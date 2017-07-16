В Билясуварском районе произошла цепная авария, есть пострадавшие

2017-07-16 21:08 | www.apa.az | 5

В Билясуварском районе произошла цепная авария.

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, на территории района столкнулись автобус, грузовик ГАЗ 53 и легковой автомобиль.

В результате аварии ранения различной степени тяжести получили водитель и пассажир грузовика – Азер Агаев (1977 г.р.) и Машаллах Гафаров (1977 г.р.). Состояние размещенного с открытой черепно-мозговой травмой в реанимационное отделение Имишлинской центральной районной больницы А.Агаева оценивается как тяжелое. М.Гафаров находится в отделении травматологии, его состояние стабильно.

По факту ведется расследование.