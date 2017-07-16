Новость о требовании шести стран переноса ЧМ-2022 по футболу из Катара оказалась подделкой

2017-07-16 21:58 | www.apa.az | 4

Швейцарское издание The Local опровергло факт публикации на своем сайте статьи, в которой утверждалось, что шесть стран требуют от Международной федерации футбола (ФИФА) переноса из Катара чемпионата мира 2022 года.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил один из основателнй The Local Джеймс Сэведж.

Ранее Reuters со ссылкой на швейцарский портал The Local сообщил, что шесть арабских стран (Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет) направили в ФИФА письмо, в котором указано, что Катар не сможет провести чемпионат мира на должном уровне и обеспечить безопасность болельщиков, так как эта страна является "базой террористов". Позже в ФИФА опровергли факт получения письма.

"Сотрудники The Local не писали, не публиковали и не удаляли с сайта такую статью, поэтому они не могут нести ответственность за претензии по ней, - сказал Сэведж. - Наше расследование показывает, что статья появилась на стороннем сайте, который выглядит как настоящий сайт The Local".