Защитник «Наполи» забил ударом со своей половины поля – ВИДЕО

2017-07-16 16:00 | www.oxu.az | 8

Защитник итальянского «Наполи» Влад Кирикеш забил мяч ударом со своей половины поля в товарищеском матче с клубом «Тренто».

Как передает Oxu.Az, видеозапись появилась в аккаунте Everything Napoli‏ в Twitter.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу команды из Неаполя. На 38-й минуте Кирикеш принял пас на своей половине поля и заметил, что голкипер соперника далеко вышел из ворот, после чего послал мяч ему за спину.

С.Б.

