Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

2017-07-16 12:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем - 31-36, в Баку ночью – 22-24, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 24-25, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных местностях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью температура 20-25, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.