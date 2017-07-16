Команда Трампа потратила на юристов почти $700 тысяч за три месяца

2017-07-16 12:54 | www.trend.az | 7

Команда президента США Дональда Трампа потратила более 677 тысяч долларов на "юридические консультации" за период с апреля по июнь 2017 года, передает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Сумма составляет около 15 процентов от общих затрат соратников президента за указанный период, при этом по сравнению с периодом с января по март расходы на адвокатов выросли более чем в 2,5 раза.

С начала кампании Трамп и его команда выплатили юристам в общей сложности 4,5 миллиона долларов.