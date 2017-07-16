Пассажир снял на видео пугающую посадку самолета

2017-07-16 18:03 | www.oxu.az | 7

Пассажир ирландского лоукостера Ryanair Крейг Каллинан (Craig Cullinan) показал, по его признанию, крайне пугающую посадку самолета.

Как передает Oxu.Az, видео было опубликовано на YouTube.

Лайнер летел с Фуэртевентуры — одного из островов Канарского архипелага — в британский аэропорт Лидс-Брадфорд. Во время приземления пассажиры ощутили сильный толчок, их начало бросать из стороны в сторону.

«Я летаю уже много лет, но это была первая посадка, когда я подумал, что все развалится», — признался путешественник.

В то же время представитель Ryanair заявил Daily Mail, что посадка 14 июля прошла в штатном режиме, никакой угрозы пассажирам не было.

С.Б.

