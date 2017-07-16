В Турции попал в аварию автобус с детским ансамблем из Грузии (Обновлено)

2017-07-16 13:44 | www.trend.az | 8

13:44 (GMT+4) Грузинский детский танцевальный ансамбль "Лампреби" угодил в ДТП близ турецкого города Трабзон, передает Грузия Online.

В результате аварии пострадали 38 человек. В настоящее время они помещены в четырех клиниках региона.

Как сообщают в МИД Грузии, "полный состав Генконсульства находится на обходе пострадавших, они проверяют состояние детей, находятся на связи с их семьями".

"Есть пострадавшие, они перевезены в разные больницы. Сейчас устанавливается, кто в какой больнице находится. Я сейчас направляюсь в одну из больниц, где находится 7 детей. Мои другие сотрудники также направляются по разным адресам и очень скоро у нас будет полная картина", - заявила вице-консул Грузии в Трабзоне Манана Бериашвили.

По имеющейся информации, причиной аварии стал разрыв покрышки, в результате чего автобус перевернулся. Случай произошел у города Гиресун, в 120 километрах от Трабзона. Ансамбль направлялся на гастроли в Болгарию.

10:47 (GMT+4) - В турецкой провинции Гиресун туристический автобус со студентами из Грузии, попал в аварию, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате аварии пострадали 23 человека.

Причиной аварии, по предварительной версии, стал прокол колеса, из-за которого автобус потерял управление. Ведется расследование.