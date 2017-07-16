NASA показало снимки гигантских разноцветных «червей» на Марсе

2017-07-16 18:29 | www.oxu.az | 10

Агентство NASA опубликовало уникальные снимки кратеров Марса с разноцветными породами.

Как передает Oxu.Az, по мнению ученых, в большей степени эти геологические объекты похожи на гигантских разноцветных червей.

Фото были сделаны аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Эксперты полагают, что кратеры образовались после падения на Марс астероида.

Кроме того, они сделали предположение о наличии в их грунте железа и пироксена. На это, по их мнению, указывают голубой и лазурный цвета. А вот, о чем говорит желтый оттенок им еще предстоит выяснить.

С.Б.

